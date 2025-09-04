Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Фото:

Джорджо Армані, відомий італійський модельєр, помер у віці 91 року.

Про смерть очільника легендарного модного дому стало відомо у четвер, 4 вересня. Армані мирно помер в оточенні близьких. Про це компанія Armani повідомила у соціальній мережі Instagram.

З глибоким сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модельєр невтомно працював до останніх днів і присвячував себе компанії, її колекціям, а також різноманітним і постійно мінливим проектам.

Прощання з дизайнером відбудеться в Мілані з 9.00 6 вересня по 18.00 7 вересня. Поховання ж відбудеться у закритому колі.

Тим часом видання La Republicca поінформувало, що Армані помер удома, перебуваючи на реабілітації після госпіталізації, «яку тримали в таємниці до останнього».

Як відомо, Джорджо Армані — італійський модельєр й один із найвпливовіших дизайнерів світу та засновник модного дому Armani.

Він народився в 1934 році в місті П’яченца. Навчався на медичному факультеті, а опісля служив в армії. Після цього обрав кар'єру у моді й працював у знаменитому міланському універмазі Rinascente.

Власний будинок моди Giorgio Armani він заснував у 1975 році, а світову славу модельєр добув завдяки своєму підходу до чоловічого костюма.

