Идентификация жертв трагедии на курорте в Швейцарии займет несколько дней

Пожар в баре унес жизни около 40 человек в Швейцарии, фото: DNA

https://racurs.ua/n211221-identifikaciya-jertv-tragedii-na-kurorte-v-shveycarii-zaymet-neskolko-dney.html

Швейцарські слідчі розпочали процес ідентифікації обгорілих тіл жертв пожежі, яка охопила переповнений бар Le Constellation і забрала життя близько 40 людей під час новорічної вечірки в елітному гірськолижному курорті Кран-Монтана у кантоні Вале.

Опіки, яких зазнали переважно молоді відвідувачі бару, були настільки серйозними, що, за словами швейцарських чиновників, може знадобитися кілька днів, щоб ідентифікувати всіх жертв пожежі, повідомляє агентство Reuters.

В результаті якої також постраждали понад 100 осіб, багато з яких отримали серйозні травми.

Глава уряду кантону Вале Матіас Рейнар зазначив, що експерти використовують для ідентифікації зразки зубів і ДНК:

Вся ця робота необхідна, тому що інформація настільки жахлива і делікатна, що нічого не можна повідомити сім’ям, поки ми не будемо впевнені на 100 відсотків.

Серед країн, які заявили про зникнення деяких своїх громадян, є Італія та Франція. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні планує відвідати Кран-Монтану 2 січня. Крім того, Австралія заявила, що постраждав один її громадянин.

Швейцарські офіційні особи заявили, що загинуло близько 40 осіб, але Італія, спираючись на інформацію від швейцарської влади, оцінює кількість загиблих у 47 осіб.

За словами італійського посла у Швейцарії Джана Лоренцо Корнадо, наразі встановлено особи 112 постраждалих, за винятком п’яти. Він додав, що шестеро італійців все ще вважаються зниклими безвісти, а 13 госпіталізовано.

Що стало причиною пожежі, наразі не відомо. Швейцарська влада заявила, що це був нещасний випадок, а не напад.

За словами очевидців, стеля підвалу бару могла загорітися через занадто близько розташовані бенгальські свічки. Зазначається, що полум’я поширилося дуже швидко.

Швейцарія наказала приспустити національний прапор протягом п’яти днів на знак жалоби.

Джерело: Reuters