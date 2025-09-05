Горит нефтебаза в Луганске. Фото: соцсети

Важлива нафтобаза росіян була уражена в окупованому Луганську.

Пізно ввечері, 4 вересня, в місті місцеві гауляйтери оголосили повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників. Згодом в обласному центрі чули велику кількість вибухів, а на території нафтобази спалахнула сильна пожежа. Про це пишуть місцеві пабліки та російські ЗМІ.

За даними моніторингових каналів, у Луганську наразі спостерігається дефіцит пального після ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах.

В русі опору «АТЕШ» заявили, що допомогли завдати удару по луганській нафтобазі, пальне з якої надходить, зокрема, підрозділам 41-ї та 20-ї загальновійськових російських армій.

Нагадаємо, українські партизани провели детальну розвідку головної нафтобази в окупованому Луганську, через яку загарбники забезпечують паливом ворожі наступальні угруповання на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямах.