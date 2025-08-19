Виявлено ключову нафтобазу окупантів у Луганську. Фото: АТЕШ

Ключовий логістичний об'єкт російської армії в окупованому в Луганську знайшли українські агенти.

Агент руху опору «АТЕШ» провів детальну розвідку головної нафтобази в місті, який розташований за координатами: 48.515558, 39.298432. На території об'єкту зафіксовано резервуари зберігання палива, насосні станції, сливоналивні естакади, проміжні ємності, систему пожежогасіння та адміністративні будівлі. Про це «АТЕШ» 19 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця нафтобаза — найважливіший логістичний вузол, через який загарбники забезпечують паливом наступальні угруповання на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямах. Пальне надходить, зокрема, підрозділам 41-ї та 20-ї загальновійськових російських армій.

Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України для завдання точного удару. Ми продовжуємо бити за логістикою ворога — крок за кроком, наближаючи його крах, — наголосили в русі опору.

