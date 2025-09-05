Фермер Александр Гордиенко. Фото: «Общественное»

Фермер Олександр Гордієнко загинув внаслідок удару російського дрона на Херсонщині.

У п’ятницю, 5 вересня, окупанти спрямували БпЛА на автомобіль аграрія. В момент обстрілу Гордієнко працював у полі. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 5 листопада повідомив у Telegram.

Загиблий понад 30 років працював у сільському господарстві й був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини, — наголосив очільник ОВА.

За інформацією «Суспільного», після звільнення від окупантів правобережжя Херсонщини Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, фермер рятував від обстрілів техніку й працівників.

Влітку 2025 року до його полів почали долітати російські безпілотники. Аграрій збивав їх рушницею.

Нагадаємо, 25 серпня російські військові атакували дроном службовий автомобіль органів прокуратури у Херсонській області, який рухався по трасі Миколаїв — Херсон. Постраждали двоє працівників прокуратури.

Джерело: «Суспільне»