Владимир Зеленский заявил, что ВСУ разрабатывают новую систему безопасности для сдерживания РФ. Фото: ОП

https://racurs.ua/n208922-vsu-razrabatyvaut-novuu-sistemu-bezopasnosti-dlya-sderjivaniya-rf-zelenskiy.html

Ракурс

ЗСУ готуються для стримування Росії на суші, морі та в повітрі.

Українські Сили оборони вже розробляють нову архітектуру безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію та підштовхнути країну-агресора до підписання мирної угоди. Про це президент Володимир Зеленський 5 вересня заявив під час відеоконференції на форумі Ambrosetti.

Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі, — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, система безпеки включає системи дронів, які зменшать ймовірність продовження війни окупантами. Також план передбачає удосконалення оборонних систем та заходи для запобігання атакам ворога.

Президент додав, що для втілення цього задуму в життя необхідна допомога Сполучених Штатів Америки. І поінформував, що у «Коаліції охочих» є 35 країн, і 26 із них готові допомогти Україні реальною підтримкою безпеки.

Нагадаємо, 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові надати свої війська для підтримання миру в Україні. Війська цих країн будуть розгорнуті не на лінії фронту, а в «географічних зонах, які зараз визначаються».