Российские атаки на трассе Славянск-Изюм, фото: «Говорят Снайпер»

Рашисты совершают атаки FPV-дронами на трассе Славянск-Изюм — DeepState (ФОТО)

5 сен 2025, 22:42
999

Ворог здійснює ураження FPV-дронами на трасі Слов’янськ-Ізюм.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється у Telegram-каналі аналітичного проекту DeepState.

Останні декілька днів була зафіксована велика активність роботи ворожих екіпажів дронів по трасі Слов’янськ-Ізюм, де з учорашнього вечора було уражено близько 10-ти одиниць техніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де ворог спалив навіть цивільний автобус.

Не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі, — наголошують у DeepState. — Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше.

Військові закликають цивільних та волонтерів взяти до уваги небезпеку в цьому районі для прокладання маршрутів, — додають у DeepState.

Російські атаки на трасі Слов'янськ-Ізюм, фото: DeepState

Источник: Ракурс


