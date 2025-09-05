Російські атаки на трасі Слов'янськ-Ізюм, фото: «Говорять Снайпер»

Ракурс

Ворог здійснює ураження FPV-дронами на трасі Слов’янськ-Ізюм.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється у Telegram-каналі аналітичного проекту DeepState.

Останні декілька днів була зафіксована велика активність роботи ворожих екіпажів дронів по трасі Слов’янськ-Ізюм, де з учорашнього вечора було уражено близько 10-ти одиниць техніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де ворог спалив навіть цивільний автобус.

Не є новиною те, що ворог може здійснювати ураження за 25+ км від лінії бойового зіткнення, але дані факти є тривожним дзвіночком про небезпеку і в цьому районі, — наголошують у DeepState. — Зокрема, ворог скористався географічними аспектами, де проходить дорога та побачив можливість здійснювати ураження на висотах, де літати легше.