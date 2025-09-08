Рашисты осуществляют минирование улиц Херсона минами-лепестками, фото: полиция Херсонщины

Російські загарбники протягом ночі замінували частини житлових районів Херсона мінами-«пелюстками».

Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба поліції Херсонщини.

Наразі такі міни виявлено:

в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської;

на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи;

на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

Також кілька випадків мінування обласного центру було зафіксовано вчора, 7 вересня.