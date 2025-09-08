Новости
Рашисты осуществляют минирование улиц Херсона минами-лепестками, фото: полиция Херсонщины

Рашисты ночью заминировали жилые районы Херсона — полиция

8 сен 2025, 08:57
999

Російські загарбники протягом ночі замінували частини житлових районів Херсона мінами-«пелюстками».

Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба поліції Херсонщини.

Наразі такі міни виявлено:

  • в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської;
  • на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи;
  • на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

Також кілька випадків мінування обласного центру було зафіксовано вчора, 7 вересня.

Наразі почастішали випадки дистанційного мінування. Ворог цілеспрямовано розкидає протипіхотні міни, зокрема, й типу «пелюстка» (ПФМ-1 та ПФМ-1С), на вулицях міста, — наголошують у поліції.

Рашисти здійснюють мінування вулиць Херсона мінами-пелюстками, фото: поліція Херсонщини

Источник: Ракурс


