Російські загарбники протягом ночі замінували частини житлових районів Херсона мінами-«пелюстками».
Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба поліції Херсонщини.
Наразі такі міни виявлено:
- в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської;
- на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи;
- на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.
Також кілька випадків мінування обласного центру було зафіксовано вчора, 7 вересня.
Наразі почастішали випадки дистанційного мінування. Ворог цілеспрямовано розкидає протипіхотні міни, зокрема, й типу «пелюстка» (ПФМ-1 та ПФМ-1С), на вулицях міста, — наголошують у поліції.