Часть Сумщины обесточена в результате российских ударов, фото: «Данкор онлайн»

В Сумской области в результате российских ударов обесточена Шостка

8 сен 2025, 11:24
999

У Сумській області внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури є знеструмлення.

Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».

Сьогодні зранку унаслідок ударів армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район, — вказано в повідомленні. — Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти за добу здійснили 135 обстрілів по 51 населеному пункту у 19 громадах області. Постраждали п’ятеро цивільних, серед них двоє дітей.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлена частина Шосткинського району, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї носі рашисти також атакували об'єкт теплової генерації на Київщині.

Источник: Ракурс


