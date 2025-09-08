На Сумщині внаслідок російських ударів знеструмлена Шостка

Ракурсhttps://racurs.ua/
Частина Сумщини знеструмлена внаслідок російських ударів, фото: «Данкор онлайн»
На Сумщині внаслідок російських ударів знеструмлена Шосткаhttps://racurs.ua/ua/n208947-na-sumschyni-vnaslidok-rosiyskyh-udariv-znestrumlena-shostka.htmlРакурс
У Сумській області внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури є знеструмлення.
Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».
Сьогодні зранку унаслідок ударів армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район, — вказано в повідомленні. — Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти за добу здійснили 135 обстрілів по 51 населеному пункту у 19 громадах області. Постраждали п’ятеро цивільних, серед них двоє дітей.
Внаслідок ворожої атаки знеструмлена частина Шосткинського району, — зазначив він.
Нагадаємо, цієї носі рашисти також атакували об'єкт теплової генерації на Київщині.