Последствия российского удара по Киеву 7 сентября, фото: ГСЧС

Ракурс

У Святошинському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського повітряного удару по житловій дев’ятиповерхівці в ніч на 7 вересня.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці:

загинули три людини, серед них одна дитина;

ще 11 осіб отримали поранення;

надзвичайники врятували сімох мешканців;

психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.