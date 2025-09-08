Новости
Последствия российского удара по Киеву 7 сентября, фото: ГСЧС

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке (ФОТО)

8 сен 2025, 13:52
У Святошинському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського повітряного удару по житловій дев’ятиповерхівці в ніч на 7 вересня.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Таким чином, внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці:

  • загинули три людини, серед них одна дитина;
  • ще 11 осіб отримали поранення;
  • надзвичайники врятували сімох мешканців;
  • психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського удару по Києву 7 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


