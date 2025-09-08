Читайте також
Наслідки російського удару по Києву 7 вересня, фото: ДСНС
У Святошинському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського повітряного удару по житловій дев’ятиповерхівці в ніч на 7 вересня.
Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Таким чином, внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці:
- загинули три людини, серед них одна дитина;
- ще 11 осіб отримали поранення;
- надзвичайники врятували сімох мешканців;
- психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.
Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.