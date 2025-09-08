Новости
Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

ВСУ ударами дрона уничтожили редкий танк рашистов (ВИДЕО)

8 сен 2025, 15:09
На Куп’янському напрямку українські військові ударами FPV-дронів знищили ворожу бронемашину «Тигр» та рідкісний танк Т-90.

Відповідне відео сьогодні, 8 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Знищено бронемашину «Тигр» і рідкісний танк Т-90, — вказано в описі відео. — Пілоти FPV-дронів 14 механізованої бригади імені князя Романа Великого точними ударами вивели з ладу ворожу техніку.

Источник: Ракурс


