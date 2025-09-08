Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли еще 910 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 910 человек (ИНФОГРАФИКА)

8 сен 2025, 08:25
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 89 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 168 танків;
  • 23 тис. 258 бойових броньованих машин;
  • 32 тис. 545 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 481 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 57 тис. 278 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 691 крилату ракету;
  • 28 кораблів/ катерів;
  • один підводний човен;
  • 61 тис. 135 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 961 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров