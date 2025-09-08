Читайте также
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 89 тис. 60 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 168 танків;
- 23 тис. 258 бойових броньованих машин;
- 32 тис. 545 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 481 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 57 тис. 278 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 691 крилату ракету;
- 28 кораблів/ катерів;
- один підводний човен;
- 61 тис. 135 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 961 одиницю спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.