Рашисти за добу втратили ще 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 89 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 168 танків;

23 тис. 258 бойових броньованих машин;

32 тис. 545 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 481 одиницю РСЗВ;

1 тис. 217 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

57 тис. 278 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 691 крилату ракету;

28 кораблів/ катерів;

один підводний човен;

61 тис. 135 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 961 одиницю спеціальної техніки.