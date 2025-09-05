Новини
Знищення російської ЗРК, скріншот відео

Український дрон навів вогонь по ворожій ЗРК «Бук-М2» (ВІДЕО)

5 вер 2025, 22:00
Розвідники 15-ї бригади «Чорний ліс» навели удар по російській ЗРК «Бук-М2».

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, на своїх сторінках у соцмережах опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

На відео показано момент завдання удару по ЗРК, в результаті чого пролунав вибух боєкомплекту.

Установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом. Ворожа ППО відновленню не підлягає, — вказано в описі відео.

