Знищення російської ЗРК, скріншот відео

Розвідники 15-ї бригади «Чорний ліс» навели удар по російській ЗРК «Бук-М2».

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, на своїх сторінках у соцмережах опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

На відео показано момент завдання удару по ЗРК, в результаті чого пролунав вибух боєкомплекту.