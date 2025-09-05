Уничтожение российской ЗРК, скриншот видео

Ракурс

Розвідники 15-ї бригади «Чорний ліс» навели удар по російській ЗРК «Бук-М2».

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, на своїх сторінках у соцмережах опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

На відео показано момент завдання удару по ЗРК, в результаті чого пролунав вибух боєкомплекту.