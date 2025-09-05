Новости
Уничтожение российской ЗРК, скриншот видео

Украинский дрон навел огонь по вражеской ЗРК «Бук-М2» (ВИДЕО)

5 сен 2025, 22:00
Розвідники 15-ї бригади «Чорний ліс» навели удар по російській ЗРК «Бук-М2».

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, на своїх сторінках у соцмережах опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

На відео показано момент завдання удару по ЗРК, в результаті чого пролунав вибух боєкомплекту.

Установка вартістю близько $25 млн вибухнула разом із боєкомплектом. Ворожа ППО відновленню не підлягає, — вказано в описі відео.

