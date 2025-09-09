Последствия обстрелов. Фото: ОВА

Запоріжжя зазнало атаки російських безпілотників.

У ніч проти вівторка, 9 вересня, окупанти спрямували на місто БпЛА. Внаслідок атаки поранення отримала 66-річна жінка. Водночас, рятувальники гасили пожежі, що виникли у приватних будинках і запобігали поширенню вогню. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Обласна влада поінформувала, що впродовж доби окупанти завдали 474 удари по 13 населених пунктах регіону. Одна жінка загинула, ще одна — дістала поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя.

Російська армія била по населених пунктах Запоріжжя авіаційних ударів, атакувала різними безпілотниками, била зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Влада отримала 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, 8 вересня російські загарбники вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки була зруйнована будівля підприємства та пошкоджене технологічне обладнання.