Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни знову атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти знову вдарили по збагачувальній фабриці на Донеччині — ДТЕК

8 вер 2025, 13:26
999

Російські загарбники вранці знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вже не перша масштабна атака по підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи, — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, до цього рашисти вже завдавали удару по збагачувальній фабриці 26 серпня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів