Россияне снова атаковали обогатительную фабрику ДТЭК, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n208950-rashisty-snova-udarili-po-obogatitelnoy-fabrike-v-doneckoy-oblasti-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники вранці знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вже не перша масштабна атака по підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи, — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, до цього рашисти вже завдавали удару по збагачувальній фабриці 26 серпня.