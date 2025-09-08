Новости
Россияне снова атаковали обогатительную фабрику ДТЭК, фото: ДТЭК

Рашисты снова ударили по обогатительной фабрике в Донецкой области — ДТЭК

8 сен 2025, 13:26
Російські загарбники вранці знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вже не перша масштабна атака по підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи, — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, до цього рашисти вже завдавали удару по збагачувальній фабриці 26 серпня.

Источник: Ракурс


