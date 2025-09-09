На ВОТ возник дефицит воды, фото: Центр национального сопротивления

Жителів тимчасово окупованих територій України російські загарбники готують до обігріву дровами, через відсутність води для опалювального сезону.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Ворог приніс на ТОТ «російські стандарти життя» — відсталість і занепад, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що після руйнування водогонів та дамб регіон має критичний дефіцит води, тож підготовка до опалювального сезону зірвана.