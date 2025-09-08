Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На ВОТ Луганщины исчезает вода, фото: «Свідок.info»

На ВОТ Луганщины выключают водоснабжение из-за обесточивания насосов — ОВА

8 сен 2025, 14:54
999

На тимчасово окупованих територіях Луганщини почали вимикати водопостачання через знеструмлення насосного обладнання.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Першим без питної води залишився Луганськ ще 5 вересня. Загарбники одразу попередили, що у подальшому можливі припинення подачі води і в інших населених пунктах. Наступними стали Сорокине та Суходільськ, — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у серпні в Луганській ОВА повідомляли, що на ТОТ не минає жодного тижня без аварій на магістральних водоводах — здебільшого вони виникають на окупованих у 2014 році територіях, бо усі 11 років комунальній сфері там ніхто уваги не приділяв.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров