На ТОТ Луганщини зникає вода, фото: «Свідок.info»

На тимчасово окупованих територіях Луганщини почали вимикати водопостачання через знеструмлення насосного обладнання.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Першим без питної води залишився Луганськ ще 5 вересня. Загарбники одразу попередили, що у подальшому можливі припинення подачі води і в інших населених пунктах. Наступними стали Сорокине та Суходільськ, — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у серпні в Луганській ОВА повідомляли, що на ТОТ не минає жодного тижня без аварій на магістральних водоводах — здебільшого вони виникають на окупованих у 2014 році територіях, бо усі 11 років комунальній сфері там ніхто уваги не приділяв.