Экс-глава Луганской ОГА Гайдай заявил, что стал военнослужащим ВСУ

Сергей Гайдай, фото: «Укринформ»

Колишній голова Луганської ОВА (з жовтня 2019 року до березня 2023 року) Сергій Гайдай заявив, що військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це він сьогодні, 24 листопада, повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ, — написав Гайдай.

У коментарях до відповідного повідомлення на своїй Фейсбук-сторінці Гайдай зазначив, що наразі має військове звання «солдат».

Після стандартних кроків: БЗВП та інших, буду призначений на посаду штаб-сержанта 3-ї категорії групи обʼєднаної вогневої підтримки, — зазначив він. — Маю дві вищі освіти, тож через перший час зможу отримати звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Гайдай є серед осіб, яких НАБУ і САП підозрюють у масштабній корупції на дронах і РЕБ. Гайдаю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. 7 серпня стало відомо, що за Гайдая внесли заставу.