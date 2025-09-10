Трамп отреагировал на вторжение российских БПЛА. Фото:

https://racurs.ua/n209019-tramp-otreagiroval-na-vtorjenie-rossiyskih-dronov-v-polshu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з російськими дронами в Польщі.

У власній соціальній мережі Truth Social американський лідер залишив коротке повідомленні. Засуджувати агресую Росії він не став.

Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Ну от, почалося! — йдеться у повідомленні.

Західні медіа пишуть, що сьогодні американський лідер може зателефонувати президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Тим часом постійний представник США в НАТО Метью Вітакер заявив, що США рішуче підтримують союзників у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. І пообіцяв «захищати кожен дюйм території Північноатлантичного альянсу».

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські дрони залетіли углиб території Польщі аж на 300 км. Поляки піднімала в повітря бойову авіацію, по безпілотниках велася бойова робота. Згодом на польській території знайшли фрагмент однієї ракети та семи дронів.

Після нічного вторгнення НАТО активувало статтю 4 договору Альянсу. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники вже висловили солідарність із Польщею та засудили поведінку росіян.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що «не планували» атакувати об'єкти на польській території.