БпЛА ударили по Центру космической связи в оккупированном Крыму. Фото:

Ракурс

Центр космічного зв’язку в окупованому Криму атакували безпілотники.

У ніч на 10 вересня реактивні БпЛА уразили будівлі штабу та пункт зв’язку на території 40-го командно-вимірювального комплексу, що забезпечує координацію космічного угрупування Повітряно-космічних сил Росії. Згодом дрон-розвідник зафіксував наслідки атаки. Про це повідомив «Мілітарний» із посиланням на Telegram-канал «Досье Шпиона».

На відео можна побачити, як по об'єкту було завдано два удари. Російська ППО, а саме зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», намагався відпрацювати, але безуспішно.

Зазначається, що Центр космічного зв’язку в Криму розміщений в кількох десятках кілометрів від Євпаторії ще за часів СРСР, а після окупації півострова став слугувати для російських загарбників. Об'єкт призначений для управління орбітальним угрупуванням космічних апаратів та контроль космічного простору.

Нагадаємо, 10 серпня українські Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М», який розташовувався у населеному пункті Абрикосівка в окупованому Криму. Цей радар — важливий компонент системи управління повітряним рухом, бо стежить за маршрутами та підходовими зонами на відстані до 350 км.

Джерело: «Мілітарний»