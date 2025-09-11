На Запорожском направлении погиб пилот украинского Су-27

Майор Александр Боровик погиб на Запорожском направлении, фото: 39-я бригада тактической авиации.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув льотчик майор Олександр Боровик.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 39-ї бригади тактичної авіації.

Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим — льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н., — вказано в повідомленні.

Зазначається, що причини та обставини наразі з’ясовуються.