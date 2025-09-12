Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки в Сумской области, фото: прокуратура Сумской области
Три человека погибли в результате российского ракетно-дронового удара по Сумщине (ФОТО)
На Сумщині троє людей загинули та ще п’ятьох поранено внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Сумській громаді.
Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба прокуратури Сумщини.
За даними слідства:
- близько 06.00 окупанти атакували двома безпілотниками промислову зону в місті Суми. Загинув 65-річний охоронець підприємства;
- о 06.30 год ворог ударив, за попередніми даними, трьома ракетами по житловому сектору Битицького старостату в Сумській громаді. Загинули двоє чоловіків, одному з яких 67 років, особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше п’ятьох людей.
Пошкоджено чи знищено більше 10 домоволодінь, — зазначили в прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).