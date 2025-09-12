В Украине выросло потребление электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n209056-v-ukraine-vyroslo-potreblenie-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні зростає споживання електроенергії зростає.
Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня споживання було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер, 11 вересня. Причиною цього є хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанції.
Вчора, 11 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня — у середу, 10 вересня.
Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 15.00, — наголошують у компанії і нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських атак.