В Україні зростає споживання електроенергії зростає.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня споживання було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер, 11 вересня. Причиною цього є хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанції.

Вчора, 11 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня — у середу, 10 вересня.