Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Потребление электроэнергии растет, фото:

В Украине выросло потребление электроэнергии — Укрэнерго

12 сен 2025, 11:33
999

В Україні зростає споживання електроенергії зростає.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня споживання було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер, 11 вересня. Причиною цього є хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи сонячних електростанції.

Вчора, 11 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня — у середу, 10 вересня.

Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 15.00, — наголошують у компанії і нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських атак.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров