Ракурсhttps://racurs.ua/
На Волыни произошло падение боеприпаса с истребителя на жилой дом, скриншот видео
Падение боеприпаса на жилой дом на Волыни — ГБР открыло производствоhttps://racurs.ua/n209058-padenie-boepripasa-na-jiloy-dom-na-volyni-gbr-otkrylo-proizvodstvo.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань відкрило провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині.
Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба ДБР.
За попередніми даними:
- 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок;
- через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.
На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії, — зазначили у ДБР.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них).
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли про падіння боєприпасу винищувача на території села Копилля у Волинській області.