На Волыни произошло падение боеприпаса с истребителя на жилой дом, скриншот видео

Падение боеприпаса на жилой дом на Волыни — ГБР открыло производство

12 сен 2025, 12:56
Державне бюро розслідувань відкрило провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба ДБР.

За попередніми даними:

  • 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок;
  • через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії, — зазначили у ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли про падіння боєприпасу винищувача на території села Копилля у Волинській області.

Источник: Ракурс


