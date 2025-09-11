Ракета с украинского истребителя, вероятно, упала на жилой дом на Волыни, скриншот видео

У Волинській області ракета з літака впала на житловий будинок у селі Копилля.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила телекомпанія «Аверс» з посиланням на власні джерела.

Сталось це близько обідньої пори. Мовляв, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернувся у напрямку Білорусі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що людей в цей момент у будинку не було.

За інформацією джерел телекомпанії, ракета нібито випадково впала із українського літака.

У ДБР повідомили, що розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).