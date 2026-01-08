Житель Волыни повредил баннеры, установленные в честь погибших, фото: Нацполиция

На Волині в одному з парків міста Ковеля напередодні Нового року 40-річний чоловік зневажив пам’ять загиблих захисників.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Зазначається, що до поліції звернулися місцеві жителі, які стали свідками обурливої поведінки невідомого чоловіка в одному з парків міста. За словами очевидців, він: демонстративно справляв природні потреби неподалік банерів, встановлених на честь загиблих військовослужбовців Ковельської громади;

згодом підійшов до меморіальних банерів, пошкодив їхні кріплення та полотно із зображеннями полеглих воїнів, після чого втік.

Правоохоронці встановили особу зловмисника за кілька днів. Ним виявився 40-річний мешканець Камінь-Каширського району, — розповіли у поліції.

Йому вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк (рішення прийме суд).

Триває досудове розслідування.