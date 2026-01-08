Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Житель Волині пошкодив банери, встановлені на честь загиблих військових, фото: Нацполіція

На Волині оголосили підозру чоловіку, який зневажив пам’ять загиблих військових (ФОТО)

8 січ 2026, 14:14
999

На Волині в одному з парків міста Ковеля напередодні Нового року 40-річний чоловік зневажив пам’ять загиблих захисників.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Зазначається, що до поліції звернулися місцеві жителі, які стали свідками обурливої поведінки невідомого чоловіка в одному з парків міста. За словами очевидців, він: демонстративно справляв природні потреби неподалік банерів, встановлених на честь загиблих військовослужбовців Ковельської громади;

згодом підійшов до меморіальних банерів, пошкодив їхні кріплення та полотно із зображеннями полеглих воїнів, після чого втік.

Правоохоронці встановили особу зловмисника за кілька днів. Ним виявився 40-річний мешканець Камінь-Каширського району, — розповіли у поліції.

Йому вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк (рішення прийме суд).

Триває досудове розслідування.

Житель Волині пошкодив банери, встановлені на честь загиблих військових, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів