Ракурсhttps://racurs.ua/
На Волині сталося падіння боєприпасу з винищувача на житловий будинок, скріншот відео
Падіння боєприпасу на житловий будинок на Волині — ДБР відкрило провадженняhttps://racurs.ua/ua/n209058-padinnya-boieprypasu-na-jytlovyy-budynok-na-volyni-dbr-vidkrylo-provadjennya.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань відкрило провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині.
Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба ДБР.
За попередніми даними:
- 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок;
- через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.
На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії, — зазначили у ДБР.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них).
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли про падіння боєприпасу винищувача на території села Копилля у Волинській області.