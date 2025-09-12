На Волині сталося падіння боєприпасу з винищувача на житловий будинок, скріншот відео

Державне бюро розслідувань відкрило провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомила прес-служба ДБР.

За попередніми даними:

11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок;

через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії, — зазначили у ДБР.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли про падіння боєприпасу винищувача на території села Копилля у Волинській області.