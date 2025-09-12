Скиф из S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказывает об опасности мин, скриншот видео

https://racurs.ua/n209059-gschs-i-razrabotchiki-s-t-a-l-k-e-r-2-zapustili-sovmestnyy-proekt-o-minnoy-opasnosti-video.html

Ракурс

ДСНС спільно зі Скіфом — героєм комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від GSC Game World — запустили інноваційний спецпроект, покликаний підвищити обізнаність про мінну загрозу.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відео, в якому герой гри розповідає про небезпеку вибухонебезпечних предметів, які не видно відразу.

Зазначається, що події гри розгортаються у Чорнобильській зоні відчуження — місці, яке в реальності було тимчасово окуповане росіянами та заміноване, тож стало доречною локацією для демонстрації правил поведінки в небезпечних умовах.

У відомстві наголошують, що близько 23% території України — потенційно небезпечні й потребують розмінування.

Скіф своїм прикладом демонструє, як поводитися в небезпечній ситуації: не ризикує, дотримується чітких правил, що можуть врятувати життя й у реальному світі, — наголошують у ДСНС.

Мета проекту — донести правила безпеки до найвразливішої аудиторії: підлітків, зокрема хлопців 14−17 років, які за результатами проведеного у 2024 році дослідження ЮНІСЕФ та Rating Group щодо обізнаності з мінної небезпеки найчастіше вдаються до ризикованої поведінки.