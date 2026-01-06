Ракурсhttps://racurs.ua/
Ледяные водоемы за сутки унесли жизни четырех человек, фото: ГСЧС
В Україні впродовж минулої доби, 5 січня, четверо людей, серед яких дитина, загинули на крижаних водоймах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині, — зазначили у відомстві.
Зокрема, у селі Рубаний Міст Новоукраїнського району Кіровоградської області рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження виявили та підняли з водойми тіло підлітка.
У селі Гамаліївка Львівського району під час риболовлі під кригу провалився місцевий житель 1974 року народження.
Чоловік, перебуваючи на кризі, опинився у воді та кликав на допомогу. Його крики почули місцеві мешканці, які негайно викликали надзвичайників. Після прибуття рятувальників чоловіка на поверхні води вже не було видно, — зазначили у ДСНС.
Тіло загиблого рятувальники виявили на відстані близько 150 м від берега. За допомогою човна та спецобладнання його було витягнуто на берег і передано працівникам швидкої медичної допомоги та поліції.
Будьте обережні — не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей! — наголошують у ДСНС.