Крижані водойми за добу забрали життя чотирьох людей, фото: ДСНС

В Україні впродовж минулої доби, 5 січня, четверо людей, серед яких дитина, загинули на крижаних водоймах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині, — зазначили у відомстві.

Зокрема, у селі Рубаний Міст Новоукраїнського району Кіровоградської області рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження виявили та підняли з водойми тіло підлітка.

У селі Гамаліївка Львівського району під час риболовлі під кригу провалився місцевий житель 1974 року народження.

Чоловік, перебуваючи на кризі, опинився у воді та кликав на допомогу. Його крики почули місцеві мешканці, які негайно викликали надзвичайників. Після прибуття рятувальників чоловіка на поверхні води вже не було видно, — зазначили у ДСНС.

Тіло загиблого рятувальники виявили на відстані близько 150 м від берега. За допомогою човна та спецобладнання його було витягнуто на берег і передано працівникам швидкої медичної допомоги та поліції.