В Кремле заявили о «паузе» в переговорах РФ и Украины. Фото:

https://racurs.ua/n209068-rossiya-zayavila-o-pauze-v-peregovorah-s-ukrainoy.html

Ракурс

Мирні переговори між Російською Федерацією та Україною наразі «на паузі».

Москва готова продовжувати діалог з Києвом, але зараз у цьому процесі виникла пауза. Хоча наразі канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитує ворожа пропаганда.

За словами речника Кремля, не варто носити «рожеві окуляри» та очікувати швидких результатів у переговорному процесі. Він наголосив, що перемовини потребують часу та поступовості.

Також Пєсков звинуватив лідерів Європи в тому, що вони «заважають мирним зусиллям по Україні». І заявив, що Північноатлантичний альянс є «інструментом конфронтації, а не миру та стабільності».

Нагадаємо, на початку вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час переговорів у Китаї обговорив з Путіним шляхи завершення війни в Україні. Також він провів телефонну розмову з Зеленським. І після цього дійшов висновку, що обидва лідери «поки що не готові» до зустрічі.