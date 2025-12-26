Армия РФ ночью атаковала Украину. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n211118-rf-atakovala-ukrainu-ballistikoy-i-99-bpla-byli-popadaniya-na-16-lokaciyah.html

Ракурс

Армія Росії вночі 26 грудня атакувала Україну дронами та балістикою.

Одну балістичну ракету «Іскандер-М» противник запустив з окупованого Криму, а 99 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів злетіли із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійського в Криму. Серед цих дронів близько 60 були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протистояли повітряним цілям авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисники змогли знешкодити 73 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Було зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних дронів на 16 локаціях.

Обласні військові адміністрації поінформували, що в Запоріжжі внаслідок атак по району одна людина загинула, а четверо дістали поранення. А на Херсонщині внаслідок атак одна людина загинули, а ще шестеро дістали поранення. У Донецькій області загарбники вбили одну людину в Костянтинівці, а ще трьох осіб поранили на території області.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня російська армія вдарила по об'єктах критичної інфраструктури у Волинській області та в Одесі. Загиблих і постраждалих немає. На місці обстрілів працюють всі відповідні служби.

А в Миколаївській області внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без електропостачання.