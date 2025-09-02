Президент Туреччини заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський ще не готові до зустрічі. Фото:

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним наразі не очікується.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час переговорів у Китаї обговорив з Путіним шляхи завершення війни в Україні. Також він провів телефонну розмову з Зеленським. І після цього дійшов висновку, що обидва лідери «поки що не готові» до зустрічі. Про це пише Reuters.

Турецький лідер зазначив, що останні переговори українсько-російських делегацій показують, що шлях до миру залишається відкритим. І наголосив, що Анкара виступає за «поступове підвищення рівня переговорів». Бо це допоможе перетворити надії на мир на конкретні результати.

Однак, за словами Ердогана, умови для зустрічі лідерів України та РФ поки що відсутні.

Нагадаємо, що після саміту на Алясці за участю зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна почалося багато обговорень, щодо можливої зустрічі лідера РФ з українським президентом Володимиром Зеленським.

Західні ЗМІ інформували, що президент США Дональд Трамп взяв паузу та відсторонився від організації двостороннього саміту України та Росії й хоче, щоб Київ та Москва самостійно організували цю зустріч.

Джерело: Reuters