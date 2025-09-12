Учебный центр Черноморского флота РФ. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n209069-partizany-razvedali-uchebnyy-centr-chernomorskogo-flota-rf-foto.html

Ракурс

Севастопольський навчальний центр Чорноморського флоту РФ розвідали партизани.

Українська агентура обстежила територію військової частини № 34685. Цей навчальний центр розташований у районі Хутора Лукомського поблизу Севастополя. На об'єкті було зафіксовано безліч антен різного типу: HF-прийомні системи, VHF/UHF антени, супутникові тарілки та спрямовані широкосмугові конструкції. Про це рух опору «АТЕШ» 12 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що окупанти використовують ці установки для зв’язку, навігації, моніторингу та радіоперехоплення. Сам же ж центр призначений для підготовки морських фахівців. Партизани наголосили, що об'єкт є ключовим для організації та координації дій Чорноморського флоту.

Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією. Кожен ваш вклад робить опір сильнішим і наближає звільнення окупованих територій, — наголосили в русі опору.

Нагадаємо, в серпні українські партизани провели розвідку на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, де створили командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України.

На цей об'єкт регулярно прибувають російські офіцери Джанкоя та Ростова-на-Дону й приймають ключові рішення щодо вибору цілей та координації авіаударів.