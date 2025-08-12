Новини
Штаб, який координує авіаудари по півдню України. Фото: «АТЕШ»

Партизани знайшли в Криму штаб, який координує авіаудари по півдню України

12 сер 2025, 11:53
Штаб координації авіаударів по півдню України знайшли в окупованому Криму.

Українські агенти провели розвідку на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу («вертольота»), яка наразі є філією ФГУП «Авіакомплект». Там не лише ремонтують російські гелікоптери, але й відповідають за військову логістику. Про це рух опору «АТЕШ» 12 серпня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що на території авіазаводу був створений командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України. Сюди регулярно прибувають російські офіцери Джанкоя та Ростова-на-Дону. Тут вони приймають ключові рішення щодо вибору цілей та координації авіаударів.

Наявність такого центру впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю. Це не просто цехи для ремонту — це нервовий центр окупаційної авіації, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, в Криму українські партизани знайшли секретну російську радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент. Це ключовий елемент ворожої системи ППО, що забезпечує контроль і захист повітряного простору не тільки над Севастополем, але й над усім західним узбережжям анексованого півострова.

Джерело: Ракурс


