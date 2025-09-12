Дания представила программу помощи Украине на 375 млн евро

Андрей Сибига и Ларс Лекк Расмуссен. Фото: МИД

Данія запустила програму Ukraine Transition Program.

Цей проект запрацює в рамках підготовки України до вступу в Європейський Союз. Програма діятиме три роки, а її бюджет становитиме 375 млн євро. Її анонсували 12 вересня під час зустрічі глави МЗС України Андрієм Сибігою з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає прес-служба відомства.

Ми представляємо цю нову програму, яка насправді є найбільшою та найамбітнішою програмою для країни в історії данської підтримки розвитку. Її бюджет становить 375 млн євро. Мета цієї програми дуже чітка: посилити стійкість та здатність України задовольняти нагальні базові потреби свого населення, — зазначив данський міністр.

Гроші з цієї програми мають піти на підтримку стійкості та раннє відновлення, енергетичну безпеку і перехід на зелену енергетику, а також розвиток енергетичних інституцій.

Натомість Сибіга відзначив лідерство Данії у зміцненні безпеки євроатлантичної спільноти, інноваціях і підтримці України. Він нагадав про «Данська модель» — перше спільне виробництво української зброї в Європі. Ця система стала прикладом для інших партнерів, які активно інвестують в український оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, 10 вересня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує надати Україні 6 млрд євро з кредиту ERA, забезпеченого замороженими російськими активами, для вступу у «дронний альянс» з Україною.