Рашисты в ночь на 16 сентября атаковали Краматорскими авиабомбами

Російські загарбники вчора, 15 вересня, о 23.10 завдали чотири удари авіабомбами ФАБ-250 по центру міста Краматорська Донецької області.

Наразі вже відомо про 11 постраждалих жителів міста, які тримали поранення різного ступеню тяжкості. Усім їм уже надано необхідну медичну допомогу. Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.