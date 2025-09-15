Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 16 вересня атакували Краматорськ авіабомбами, скріншот відео
У Краматорську російські авіабомби поранили 11 людей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209095-u-kramatorsku-rosiyski-aviabomby-poranyly-11-ludey-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 15 вересня, о 23.10 завдали чотири удари авіабомбами ФАБ-250 по центру міста Краматорська Донецької області.
Наразі вже відомо про 11 постраждалих жителів міста, які тримали поранення різного ступеню тяжкості. Усім їм уже надано необхідну медичну допомогу. Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 35 багатоповерхівок, 3 заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці, — зазначив він. — На місці працюють екстрені служби та комунальники. Управління цивільного захисту Краматорської міської ради спільно з БФ «Янголи спасіння» видають людям будівельні матеріали.
