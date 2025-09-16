113 беспилотников атаковали Украину в ночь на 16 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209110-113-bespilotnikov-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-sentyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня (із 20.00 15 вересня) атакували Україну загалом 113 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, близько 70 із них — «шахеди». Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на шести локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях;
- ще два ворожі безпілотники перебували в повітрі.
Крім того, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). На жаль, загиблі та постраждалі, співчуття рідним, — додали в Повітряних силах.