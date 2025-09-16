Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n209110-113-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-16-veresnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня (із 20.00 15 вересня) атакували Україну загалом 113 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, близько 70 із них — «шахеди». Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на шести локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях;

ще два ворожі безпілотники перебували в повітрі.