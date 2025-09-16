Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя в ніч на 16 вересня, фото: ДСНС

Рашисти 10 разів вдарили по Запоріжжю з РСЗВ «Торнадо» — ОВА (ФОТО, ВІДЕО)

16 вер 2025, 08:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, щонайменше 10 разів ударили по обласному центру, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С».

Атаки прийшлися по двох районах міста — Комунарському та Шевченківському. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки:

  • пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися;
  • понівечено кілька нежитлових будівель, одна — горіла;
  • поранено 13 людей, серед них двоє дітей. Шестеро — госпіталізовані, усі отримують необхідну допомогу.
  • ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки також загинула одна людина.

Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м, — додали у відомстві.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя в ніч на 16 вересня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів