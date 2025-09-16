Читайте также
Последствия российских обстрелов Запорожья в ночь на 16 сентября, фото: ГСЧС
Рашисти 10 раз ударили по Запорожью з РСЗО «Торнадо» — ОВА (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, щонайменше 10 разів ударили по обласному центру, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С».
Атаки прийшлися по двох районах міста — Комунарському та Шевченківському. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки:
- пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися;
- понівечено кілька нежитлових будівель, одна — горіла;
- поранено 13 людей, серед них двоє дітей. Шестеро — госпіталізовані, усі отримують необхідну допомогу.
- ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки також загинула одна людина.
Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м, — додали у відомстві.
До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки.