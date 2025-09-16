Последствия российских обстрелов Запорожья в ночь на 16 сентября, фото: ГСЧС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 вересня, щонайменше 10 разів ударили по обласному центру, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С».

Атаки прийшлися по двох районах міста — Комунарському та Шевченківському. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки:

пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися;

понівечено кілька нежитлових будівель, одна — горіла;

поранено 13 людей, серед них двоє дітей. Шестеро — госпіталізовані, усі отримують необхідну допомогу.

ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки також загинула одна людина.

Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м, — додали у відомстві.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки.